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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بشبين القناطر

نقل الجثة
نقل الجثة

لقى شخص مصرعه في مشاجرة نشبت بينه وآخر في منطقة الدلتا بشبين القناطر في محافظة القليوبية، حيث طعنا بعضهما ولقى الأول مصرعه وأصيب الثانى.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من مستشفى الشاملة بشبين القناطر يفيد وصول ف م م 35 سنة جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى لحين الفحص والتحري.

تم إخطار مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة البحث الجنائى ورئيس مباحث مركز شبين القناطر لكشف غموض الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه كان يتشاجر مع شخص آخر في منطقة الدلتا بدائرة مركز شبين القناطر وأصيب الأخير بعدة طعنات ايضا وتم نقله مصابا إلى إحدى المستشفيات ووضع الحراسة اللازمة علية لحين سؤاله في الواقعة .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق فأمرت بالتحفظ على الجثة لحين العرض على أحد الأطباء الشرعيين وكذا التحفظ على المصاب والاستعلام عن حالته للسؤاله في الواقعة وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

شبين القناطر أمن القليوبية مأمور مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية مركز شرطة شبين القناطر مستشفى شبين القناطر العام منطقة الدلتا

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