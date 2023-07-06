التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه بعدة طعنات بالجسد إثر نشوب مشاجرة مع آخر وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

وشهدت منطقة الدلتا بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مقتل شخص مصاب عدة طعنات متفرقة في انحاء الجسد إثر نشوب مشاجره بينه وبين شخص آخر.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، اخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من مستشفى الشاملة بشبين القناطر بوصول " ف م م " 35 سنة جثة هامدة اثر عدة طعنات في انحاء الجسد وتم التحفظ على الجثة فى مشرحة المستشفى لحين الفحص والتحرى.

وكشفت التحريات، بقيادة المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر ومعاونة النقيب محمد مجدي النبراوي والنقيب عبدالرحمن بيومي معاوني رئيس المباحث، ان المجنى عليه كان يتشاجر مع شخص آخر فى منطقة الدلتا بدائرة المركز واصيب الأخير بعدة طعنات ايضا وتم نقله مصابا إلى احدى المستشفيات ووضع الحراسة اللازمه عليه لحين سؤاله في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت التحفظ على المصاب والاستعلام عن حالته الصحية لسؤاله فى الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.