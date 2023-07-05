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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 1222 مخالفة تموينية في حملات بالقليوبية

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلن عيد عبدالله أبوزيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، نجاح جهود المتابعة للمخابز البلدية خلال أجازة عيد الأضحى فى تحرير نحو  1158 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين نقص فى الوزن، وإنتاج الخبز غير المطابق للمواصفات، وغلق للمخابز في أوقات العمل المصرح بها، وعدم نظافه المعجن، وأدوات الإنتاج، وعدم وجود ماكينات صرف للخبز، وميزان غير صالح للاستخدام، بالإضافة إلى بيع الخبز بأسعار تزيد عن السعر المحدد من قبل الوزارة.


وأضاف أبوزيد أنه فيما يخص قطاع الأسواق التجارية، تم تحرير نحو 64 محضر جنح لأنشطة مختلفة تنوعت بين بيع السجائر بأسعار تزيد على السعر الرسمى، وعدم الإعلان عن الأسعار، والذبح خارج المجازر الحكومية، والغش التجاري، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وحيازة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محاضر لتجار سلع تموينية للغلق في مواعيد العمل المصرح بها والتصرف و تجميع السلع التموينية.


وأشار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن جهود المتابعة خلال فترة أجازة العيد انتهت إلى تحرير 1222 مخالفة متنوعة فى كافة القطاعات، كاشفا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والمضبوطات وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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