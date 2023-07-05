دهسته سيارة.. تشييع جثمان الطفل زياد بشبين القناطر

شيع المئات من أهالي قرية كفر شبين بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم جثمان الطفل زياد ناصر جوده والذى وفاته المنية اليوم متأثرا بإصابته جراء حادث اصطدام سيارة تقودها فتاه صغيرة كانت بتتعلم السواقة بقريته.

خرج الجثمان من مسقط القرية وسط دعوات جميع المتواجدين فيه له بالدعوة والمغفره، كما شهدت جنازة الفقيد عدد كبير من الأهالي بالبلدة والذين كانت تغمرهم مشاعر الحزن والأسي عليهم، حيث ان الفقيد يتيم وأكبر اخواته حيث لديه شقيق اخر اصغر منه، كما ردد المشيعين دعوات لوالدته بالصبر والسلوان وان يجعله شفيعا لها يوم القيامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بإصابة طفل يدعى زياد ناصر جودة، 14 عاما بإصابات خطيرة وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين قيام فتاة خلال قيادتها سيارة خاصة بها بالاصطدام ببوابة منزلها الكائن دائرة مركز شرطة شبين القناطر، واصطدامها بسايبر مجاور لمنزلها كان موجودا به المجني عليه مما تسبب له في إصابات خطيرة بجميع أنحاء الجسد.

وكشفت التحريات أن الفتاة سنها صغيرة وكانت تتعلم قيادة السيارة وجرى على الفور نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي بحالة مرضية خطيرة، وتم حجزه بالرعاية المركزة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال المشكو في حقها.