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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثاني علي التوالي..

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والاشغالات بمدن شبرا الخيمة والخصوص

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لليوم الثاني علي التوالي بجولة ميدانية شملت المرور علي شوارع مدينة شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات التي تقوم الأجهزة التنفيذية بحي شرق وغرب بتنفيذها للنهوض بالمستوي الجمالي والحضاري للشوارع.

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وتابع المحافظ أعمال النظافة التي تتم بشوارع أحمد عرابي وشارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة وشارع 135 وبهتيم والمرجوشي بحي شرق شبرا الخيمة ومحور الخصوص وذلك بدعم من مدن الجوار واستخدام 5 لودر و6 سيارات حملة 50 طن وذلك للمساهمة في القضاء علي تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية كما وجه المحافظ بالتعاقد مع أحد الشركات لازالة تراكمات الرتش،الموجودة بمنطقة بهتيم وبمنطقة مشروع تطوير عواصم المدن.
وبدأ المحافظ الجولة بتفقد محور الخصوص الجديد حيث وجه نائب مدينة الخصوص بالعمل علي نظافة المحور بشكل مستمر وزيادة عدد صناديق القمامة وازالة الاتربة من علي جانبي الطريق وعدم السماح بأي إشغالات مهما كانت أمام المحال التجارية والمطاعم والورش والتنسيق مع المرور لعمل حملة لتنظيم سير التوكتوك ومنع سير العربات الكارو علي المحور تماما وضبط اي مخالفات .
وأشار محافظ القليوبية إلى استمرار المحافظة وكافة الجهات المعنية فى رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من خلال تحسين مستوى النظافة العامة والقضاء على ظاهرة إشغال الطرق العامة بالباعة الجائلين على مستوى المحافظة، وتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، والعمل بكل جدية على رفع مستوى النظافة وتنظيم ورديات عمل منظمة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بشكل دورى لمنع تراكمها. 

وأكد متابعته الشخصية المستمرة لهذا الملف، نظراً لأهميته فى الحفاظ على المستوى الحضارى، وما يتم إنجازه من مشروعات قومية وخدمية لصالح مواطني القليوبية.
كما وجه المحافظ بإستمرار التنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات أو تعديات علي الطريق العام والعمل علي تسيير الحركة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين .

القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة أعمال النظافة والأشغالات حي شرق وغرب الخصوص

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