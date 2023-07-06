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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأولى على الدبلوم الزراعي: "بكيت من الفرحة وحققت حلم والدتي الراحلة..فيديو وصور

الطالبة آية
الطالبة آية

الحمد لله .. أخيرا حققت حلم والدتي الراحلة ونفسى أطلع مهندسة زراعية ، بهذه الكلمات بدأت الطالبة آية حمدي عيد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية بالتعليم الزراعي للمدارس الفنية الزراعية المتقدمة 5 سنوات الحاصلة على مجموع 464 من 540 بنسبة 85.9% قسم تصنيع زراعي حديثها.

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وأشارت آية إلى أنها تهدي هذا التفوق إلى روح والدتها الراحلة منذ عام ونصف وكان حلمها أن تراها مهندسة زراعية ، مؤكدة أنها فى غاية السعادة بتفوقها وتحقيق حلم والدتها الراحلة بأن تكون من الأوائل وتلتحق بكلية الزراعة لتكون مهندسة.
وأضافت أنها التحقت بالمدرسة بسبب عدم حصولها على مجموع يساعدها في الالتحاق بالثانوي العام، فكان الاختيار بدعم من والدتها الراحلة قبل وفاتها حيث شجعتها ووقفت بجانبها وكانت وصيتها أن تستكمل تعليمها وتلتحق بكلية الزراعة لتصبح مهندس زراعية.
وتابعت آية إنها بذلت قصارى جهدها لتكون من المتفوقين وكانت تتوقع أن تكون ضمن الأوائل وأصبحت الأولى على مستوى الجمهورية.
ووجهت الطالبة الأولى رسالة أن التعليم الفني في مصر تطور بشكل جعله أن يكون في مكانة متميزة، حيث توفر له الدولة كل الإمكانيات لتساعد الطلاب لتلقي تعليم متميز.
من جانبه قال حمدي عيد والد أية إنه سعيد بتحقيق حلم زوجته الراحلة وتفوق نجلته، بعدما تعثرت ابنته في مجموع الثانوية العامة في الإعدادية لظروف خاصة، وكان عوض لها، وستلتحق بكلية الزراعة.

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حققت حلم والدتي الراحلة مهندسة زراعية مستوى الجمهورية نتيجة الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية التعليم الفني

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