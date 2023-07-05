نماذج مشرفة.. آية ومريم أوائل الدبلومات الفنية في القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القليوبية أسماء أوائل نتيجة الدبلومات الفنية، حيث حققت محافظة القليوبية مركزين على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وحققت طالبتين بمدرسة مسطرد الفنية المتقدمة الزراعية نظام الخمس سنوات بمسطرد في محافظة القليوبية المركزين الأول والأول مكرر على التعليم الزراعي نظام 5 سنوات.

وقال مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إن أوائل نتيجة الدبلومات الفنية بمحافظة القليوبية حصول طالبتين على المركز الأوائل على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية وهما آية حمدي عيد محمد حصلت على مجموع 464 من 540 بنسبة 85.9% قسم تصنيع زراعي وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية ، والطالبة مريم محمود حسن بمجموع 464 من 540 بنسبة 85% قسم تصنيع غذائي حصلت على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية.

ووجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للطالبتين أوائل نتيجة الدبلومات الفنية بمحافظة القليوبية متمنيا لهن دوام التفوق والتقدم واستكمال الاجتهاد والتميز خلال مراحل الدراسة المقبلة، مشيرا إلى أن المتفوقين دائما هما نماذج مشرفة للمحافظة ولأسرهم ومدرسيهم ومدارسهم والمجتمع.

IMG-20230705-WA0021