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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات في شبرا الخيمة والخصوص

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة ميدانية للمرور على أعمال النظافة وإزالة الإشغالات التي تتم بحي غرب وحي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص.

وشملت الجولة المرور على شوارع أحمد عرابي وشارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة ومحور مدينة للخصوص، حيث تابع المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة التي تتم ونقلها إلى المقلب الوسيط بمنطقة القطاوي. 

كما قاد المحافظ حملة لإزالة الإشغالات الموجودة بشارع أحمد عرابي، وتمت إزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة الموجودة على جانبي الطريق، وكذلك مراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه “الهجان” بتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المارة، وكذلك إلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، واتخاذ اللازم قانونًا حيال المخالفين. 

كما كلف المحافظ المسئولين بالمتابعة الدورية للحالة العامة للساحات من حيث النظافة وعدم وجود تعديات أو إشغالات، مشددًا على رفع كفاءة عدد من الساحات غير المستغلة لإقامة أنشطة خدمية عليها، ومنع الانتظار الخاطئ بالجزر الوسطي للطرق والشوارع الرئيسية، وتكثيف الحملات لما تسببه تلك السلوكيات الخاطئة من إعاقة للحركة المرورية.

كما وجه المحافظ أيضا بتكثيف النوبتجيات الليلة التي تقوم بها إدارات المتابعة لضبط السيارات التي تلقي بمخلفات الهدم ومخلفات الإنشاءات أسفل الطريق الدائري وفي الشوارع الرئيسية، واتخاذ أشد الإجراءات القانونية حيال أي سيارة يتم ضبطها تلقي بالرتش، خاصة بمدخل شارع أحمد عرابي وأسفل كوبري الطريق الدائري.

وتابع المحافظ جولته بشن حملة لإزالة الإشغالات بشارعي 15 مايو وشارع 135، حيث تم تحرير محاضر لأصحاب المحلات والكافيهات والكافيهات المخالفة بالشارعين، كما تم التحفظ على تلك الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأكد المحافظ اهتمامه بالمتابعة الميدانية للإشغالات وتحسين مستوى النظافة من خلال الحملات المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري لجميع مدن المحافظة ولعدم عرقلة حركة المارة والسيارات، لافتاً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً للقضاء على ظاهرتي الإشغالات والنظافة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواطني القليوبية.

كما أكد محافظ القليوبية ضرورة عمل دوريات بالتناوب من العاملين لمنع عودة الباعة الجائلين وافتراشهم الطرقات وإعاقة حركة المرور، علاوة على ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية والمارة، والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مُشيراً إلى استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق تِباعاً على مستوى المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.

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