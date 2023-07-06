ضبط ملاحظ قام بتصوير امتحان الإنجليزي داخل لجنة ثانوية عامة بالقليوبية

اكد مصدر مسئول بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انه تم ضبط أحد الملاحظين ويدعى " و.ي" بلجنة مدرسة العبور الثانوية بنات لقيامه بتصوير نموذج "د" من إمتحان اللغة الأجنبية الأولى وإرساله إلى شقيقته.

وأشار المصدر الى انه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فى امتحانات الثانوية العامة 2023.



و أعلنت مديرية التربية والتعليم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023 بلجان المحافظة حيث يؤدى 48516 طالبا وطالبة الامتحانات، مقسمين إلى 27583 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية و20933 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.



وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة في جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الامتحانية و جاهزية الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية والتى يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات