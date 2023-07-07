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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية : حملات مكثفة لإزالة جميع الإشغالات

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على أهمية التنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات أو تعديات علي الطريق العام والعمل علي تسيير الحركة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة.

محافظ القليوبية يسحب رخص سيارة بسبب السير عكس الاتجاه

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والاشغالات بمدن شبرا الخيمة والخصوص

وأشار محافظ القليوبية إلى استمرار المحافظة وكافة الجهات المعنية فى رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من خلال تحسين مستوى النظافة العامة والقضاء على ظاهرة إشغال الطرق العامة بالباعة الجائلين على مستوى المحافظة، وتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، والعمل بكل جدية على رفع مستوى النظافة وتنظيم ورديات عمل منظمة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بشكل دورى لمنع تراكمها. 


وأكد متابعته الشخصية المستمرة لهذا الملف، نظراً لأهميته فى الحفاظ على المستوى الحضارى، وما يتم إنجازه من مشروعات قومية وخدمية لصالح مواطني القليوبية.

القليوبية محافظ القليوبية الإجراءات القانونية الشوارع الرئيسية الجهات المعنية

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