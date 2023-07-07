محافظ القليوبية : حملات مكثفة لإزالة جميع الإشغالات

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على أهمية التنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي إشغالات أو تعديات علي الطريق العام والعمل علي تسيير الحركة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة.

وأشار محافظ القليوبية إلى استمرار المحافظة وكافة الجهات المعنية فى رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من خلال تحسين مستوى النظافة العامة والقضاء على ظاهرة إشغال الطرق العامة بالباعة الجائلين على مستوى المحافظة، وتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، والعمل بكل جدية على رفع مستوى النظافة وتنظيم ورديات عمل منظمة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بشكل دورى لمنع تراكمها.



وأكد متابعته الشخصية المستمرة لهذا الملف، نظراً لأهميته فى الحفاظ على المستوى الحضارى، وما يتم إنجازه من مشروعات قومية وخدمية لصالح مواطني القليوبية.