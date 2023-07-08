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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع خدمات مبادرة "100 يوم صحة" للكشف على المواطنين

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن مديرية الصحة تواصل جهودها في تنفيذ حملة " 100 يوم صحة" تحت شعار" معاك من أول يوم" ، للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة ، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر حتى أكتوبر القادم.

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أوضح المحافظ، أن الحملة تُعد نتاجا لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على مستوى عالي من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين فى كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.


وأضاف أنه في إطار مبادرة 100 يوم صحة تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وانتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة الى جانب توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطني المحافظة .


من جانبه، قال الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم فحص عدد 122 طفل من حديثي الولادة للأمراض الوراثية ، كما تم فحص المبكر على سرطان الثدي لعدد 33926 سيدة ، وفحص عدد 1373 مواطن من المقبلين علي الزواج ،وفحص عدد 26743 مواطن للكشف المبكر عن الأورام ، وفحص  فيروس سي لعدد 21 مواطن ،  كما تم فحص السمع لعدد 21110 طفل حديثي الولادة ، وتم فحص الأمراض المزمنة لعدد 1727 من كبار السن، وفحص عدد 8081 مواطن للاعتلال الكلوي لافتا الي أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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