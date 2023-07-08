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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات شبرا الخيمة تنظر محاكمة المتهمين بقتل شخص في القليوبية

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثانية، اليوم السبت، محاكمة متهم اشترك مع 4 آخرين في قتل شخص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية لخلافات بينهم.

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وكشف أمر الإحالة في القضية أن المتهم "ا ا ك" وشهرته "منص" اشترك مع 4 آخرين متهمين بقتل المجنى عليه "عادل م س" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

جاء ذلك على إثر خلاف سابق بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا مروره منه بعد ما استدرجه المتهم الأول حتى عاجله المتهمون من الأول إلى الخامس بوابل من الأعيرة النارية فأصابوه في أنحاء مختلفة من جسده حتى لفظ أنفاسه.

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