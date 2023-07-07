سرقوا حديد سور مدرسة بالقليوبية | فتح تحقيق مع 4 أشخاص ببنها

ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة الخردة والحديد من المباني والمنشآت بمدينة بنها حيث قاموا مؤخرا بسرقة حديد سور مدرسة 15 مايو الإعدادية ببنها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بنزع وسرقة حديد يعلو سور مدرسة 15 مايو الإعدادية بنات بمنطقة المنشية في بنها.



وكشفت التحريات صحة الواقعة وأن المتهمين نزعوا الحديد الذي يعلو سور المدرسة الخرساني وهربوا لبيعه لأحد تجار الخردة.



وتبين من تحريات مباحث قسم أول بنها أن وراء الواقعة تشكيل عصابي متخصص في سرقة الحديد وأنهم وراء سرقة حديد سور مدرسة 15 مايو الإعدادية بنات بالمنشية، وهم شخص عاطل من المنشية، واثنين آخرين من منطقة عزبة السوق وتاجر خردة كان يشتري منهم المسروقات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.