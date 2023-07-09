ردود أفعال غير متوقعة من طلاب شعبة علمي رياضية بشأن امتحان التفاضل والتكامل

أنهى طلاب الثانوية العامة 2023 من الشعبة العلمية رياضية اليوم، الأحد 9 يوليو 2023، امتحان التفاضل والتكامل شعبة علمي رياضة.



قال محمد عويس، إن الامتحان سهل جدا غير التوقعات تماما، موضحا أن سؤالا واحدا فقط به بعض الصعوبات التي تميز الطالب الضعيف من المتميز.

وأكد عويس طالب يؤدي امتحان التفاضل بمدرسة الأورمان بالدقى، أن وقت الامتحان كاف والطالب المتوسط يستطيع حل الامتحان بسهولة.





وقال طالب محسن عبد الرحمن، إن الامتحان في مستوي الطالب أقل من المتوسط والطالب المتميز يستطيع تقفيله بكل سهولة.



وكان قد بدأ طلاب الثانوية العامة التوافد على لجان سير الامتحانات لأداء امتحان الجيولوجيا 2023 لطلاب علمي علوم، وامتحان التفاضل 2023 لطلاب علمي رياضة، وامتحان علم النفس 2023 لطلاب الأدبي.





وخضع الطلاب للتفتيش الإلكتروني بواسطة العصا الإلكترونية للكشف عن الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية تسهل عملية الغش.