تداول أسئلة وإجابات امتحان علم نفس الثانوية العامة على جروبات الغش بتليجرام

تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام، تداولا لصور قيل أنها تخص أسئلة وإجابات امتحان علم النفس الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

جاء ذلك بعد مرور ساعة من توزيع امتحان علم النفس على طلاب الشعبة الأدبية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، والذي من المقرر أن ينتهي زمن أدائه رسميا في تمام الثانية عشر ظهراً.

وعلى جانب آخر .. كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا ، قالت خلاله، إنه في إطار الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لطالب يقوم بتصوير فيديو داخل احدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب المذكور يدعى "ي.ح" تم ضبطه أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية، يوم الخميس الماضي، بلجنة تابعة لإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم مع الطالب، وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها الرسمي الصادر منذ قليل ، أنه تمت إحالة الملاحظين باللجنة المذكورة للتحقيق بمقر ديوان عام الوزارة.

التربية والتعليم تناشد الطلاب الالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات،

وقال البيان : تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأبنائها الطلاب الالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات، كما تهيب الوزارة بأولياء الأمور تقديم التوعية الكافية لأبنائهم حفاظا على مستقبلهم وتجنب تعرضهم للإجراءات القانونية الخاصة بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.