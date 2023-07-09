بعد تداول الجيولوجيا| شاومينج: باقي علم النفس والتفاضل حد يصور ويبعت

أعلنت جروبات شاومينج عبر تليجرام وصول صور امتحان الجيولوجيا كاملا من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد دقائق من مناشدة الطلاب بتصوير ورقة الامتحان صورا واضحة.

وقال شاومينج عبر تليجرام : الجيولوجيا وصل كامل وبيتحل .. وباقي علم النفس والتفاضل .. حد يصور ويبعت عشان يتحل.

رسالة شاومينج

وكانت قد شهدت جروبات شاومينج على تليجرام تداولا لصور قيل أنها تخص أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وبمجرد نشر أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 ، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بدأ شاومينج في نشر الإجابات.

جاء ذلك بعد مرور 20 دقيقة من توزيع امتحان الجيولوجيا 2023 على طلاب علمي علوم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويقوم الآن فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، بتتبع الصور المتداولة على تليجرام ، لتحديد مكان وهوية مصورها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده .