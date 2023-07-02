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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشرت جروبات شاومينج على تليجرام ، إجابات أسئلة امتحان الفيزياء 2023 و امتحان التاريخ 2023 الذي يؤديه  طلاب الثانوية العامة 2023 داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

جاء ذلك بعد أن نجح شاومينج في نشر صور قيل إنها تخص امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023  الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023  داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بعد دقائق من توزيعه على الطلاب. 

وعلى جانب آخر .. قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لمحافظة مطروح لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الاول بمختلف لجان المحافظة.

ويؤدي الان طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان الفيزياء 2023 ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان التاريخ 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويستمر زمن امتحان الفيزياء 2023 ، وامتحان التاريخ 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ثلاث ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً .

كما يؤدي أيضا طلاب الثانوية العامة 2023 الدارسين في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء) والذي يستمر من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا ، ويؤدي كذلك طلاب الثانوية العامة 2023 مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى ويستمر من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا.

وعلى جانب آخر .. قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لمحافظة مطروح لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الاول بمختلف لجان المحافظة.

وكان فى استقبال الوزير، بمقر المحافظة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل الدكتور رضا حجازي الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

كما حرص الوزير على متابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية بجميع المحافظات.

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