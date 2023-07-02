فى وقت قياسي.. شاومينج ينشر أسئلة امتحان التاريخ بعد توزيعها في لجان الثانوية العامة

نشرت جروبات شاومينج على تليجرام صورا قيل انها تخص امتحان التاريخ 2023 الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية الان داخل اللجان

جاء ذلك بعد دقائق من توزيع امتحان 2023 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، حيث تم توزيعه في تمام التاسعة صباحا.

ومن جانبه .. يقوم الآن فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتتبع الصور المتداولة ومطابقتها بالإمتحان الأصلي الذي تم توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وفي حالة التأكد من تطابق الصور المتداولة مع الإمتحان الأصلي الذي تم توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يقوم ففريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتحديد مكان وهوية مصور الصور المتداولة لتحرير محضر غش وتطبيق كافة عقوبات قانون مكافحة الغش في الامتحانات عليه.

وبدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان الفيزياء 2023 ، كما بدأ طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان التاريخ 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويستمر زمن امتحان الفيزياء 2023 ، وامتحان التاريخ 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ثلاث ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً .

كما بدآ منذ قليل أيضا طلاب الثانوية العامة 2023 الدارسين في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء) والذي يستمر من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا ، وبدأ كذلك طلاب الثانوية العامة 2023 مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى ويستمر من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا.

امتحان الفيزياء 2023

بالنسبة لمواصفات امتحان الفيزياء 2023 الذي يؤديه الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية فتتمثل فيما يلي :

الدرجة الكلية : من 60 درجة

عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات

عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة

إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا

امتحان التاريخ 2023

أما عن مواصفات امتحان التاريخ 2023 الذي يؤديه الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية فتتمثل فيما يلي :