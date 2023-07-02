غرفة عمليات كفر الشيخ: غياب 359 طالبا عن امتحان مادتي التاريخ والفيزياء

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن أداء 24 ألفاً و 704 طلاب وطالبات امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات، وتغيب عن أداء الامتحان 359 طالباً وطالبة عن أداء الامتحان.

وتابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية.

ووجه بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.