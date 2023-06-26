أقباط بـ تعليم كفر الشيخ ووفد كنسي يوزعون الحلوى بمناسبة عيد الأضحى

شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، توزيع العاملين بالمديرية من الأقباط الحلوى والورود على زملائهم من المسلمين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واستقبل محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ في مكتبه بحضور الدكتور علاء جودة وكيل المديرية، ومصطفى مرعى مدير عام التعليم العام.

وضم وفد التربية المسيحية، كلاً من: القمص صموئيل لبيب، كاهن كنيسة القديسة دميانة، وهايدي برسوم، موجه عام التربية المسيحية، وأمير مكرم، مدير إدارة الإحصاء، وإيهاب عزيز، من إدارة الاتصال السياسي، وعازر ميشيل عازر، من إدارة الشئون القانونية، وذكي يوسف أسعد، موجه أول التربية المسيحية، وميرهان عزيز، مدير إدارة الوسائل بإدارة شرق كفر الشيخ.

يأتي ذلك لتقديم التهنئة الخالصة لكافة الزملاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قاموا بتقديم «بوكيه ورد» وكذلك توزيع الشيكولاتة تعبيراً عن سعادتهم، ومشاركتهم الصادقة لإخوانهم المسلمين، هذا بالإضافة إلى قيام توجيه التربية المسيحية بتصميم أكثر من بنر يحمل أرق ال تهاني وأجمل الأماني للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



ومن جانبه، أشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بروح المحبة والعلاقة المميزة التي تربط نسيج وطننا الغالي والتي تعد بمثابة حائط صد وقوى دفاع حقيقية تحيط هذا الكيان الذي يذوب الجميع بين أرجائه عشقا، مثنياً على دور توجيه التربية المسيحية بشكل عام، والجهد المبذول في إنجاح مسابقة الثقافة المسيحية، ونشر الوعي بها، ومن ثم تحقيق مراكز متميزة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إيمانهم الجم بأهمية دورهم حيال المجتمع ووطنهم مصر.

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