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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يعتمد حركة تكليفات جديدة بالوحدات المحلية بـ 4 مراكز

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، القرار رقم 1206 لسنة 2023م، بحركة تنقلات وتكليفات جديدة في الوحدات المحلية لمراكز ومدن الرياض وكفر الشيخ وسيدي سالم وبيلا.

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تضمن قرار محافظ كفر الشيخ، تكليف نهلة محمود الشبعان، نائباً لرئيس مركز ومدينة الرياض لشئون قرى شرق، وأحمد محمد غريب العفيفي، نائباً لرئيس المركز والمدينة لقرى غرب، ومحمد زكريا محي الدين، نائباً لرئيس المركز والمدينة للإزالات والإشغالات، وإلهام السيد عبد المنعم الشاذلي، نائباً لرئيس المركز والمدينة للنظافة والتجميل، أماني سمير نصر المحلاوي، سكرتيراً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، وسوسن محمد بلال رئيساً للوحدة المحلية لقرية المجد 55.

كما تضمنت الحركة تكليف هاني عبد الجميل منصور سيد أحمد، نائباً لرئيس مركز ومدينة كفر الشيخ لقرى شرق كفر الشيخ (2)، وخالد صلاح راجح، رئيساً للوحدة المحلية لقرية القن بسيدي سالم، ومصطفى مسعد حامد غازي، مديراً لإدارة أملاك بيلا.

قرار محافظ كفر الشيخ 
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