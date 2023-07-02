جاري الحل.. شاومينج ينشر اجابات امتحان الفيزياء على تليجرام

قال ادمن جروب شاومينج على تليجرام إنه جاري حل أسئلة امتحان الفيزياء 2023 و امتحان التاريخ 2023 الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لنشر الاجابات للطلاب عبر تليجرام.

جاء ذلك بعد أن نجح شاومينج في نشر صور قيل إنها تخص امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بعد دقائق من توزيعه على الطلاب.

وتقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا بتتبع صور امتحان الفيزياء 2023 و امتحان التاريخ 2023 المتداولة على جروبات شاومينج على تليجرام ، للتأكد من مطابقتها لـ امتحان التاريخ 2023 الذي يؤديه الان طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وتحديد مكان وهوية مصورها واتخاذ الاجراءات القانونية ضده .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أي طالب سيتم ضبطه وهو يصور امتحان الفيزياء 2023 او امتحان التاريخ 2023 سيتم عمل محضر غش له فورا وسيتم إلغاء امتحانه وتطبيق عقوبات قانون الغش عليه.

وبدأ طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية منذ قليل امتحان الفيزياء 2023 ، كما بدأ طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان التاريخ 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويستمر امتحان الفيزياء 2023 ، وامتحان التاريخ 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ثلاث ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً .