عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جاري الحل.. شاومينج ينشر اجابات امتحان الفيزياء على تليجرام

شاومينج
شاومينج

قال ادمن جروب شاومينج على تليجرام إنه جاري  حل أسئلة امتحان الفيزياء 2023 و امتحان التاريخ 2023 الذي يؤديه  طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لنشر الاجابات للطلاب عبر تليجرام. 

جاء ذلك بعد أن نجح شاومينج في نشر صور قيل إنها تخص امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023  الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بعد دقائق من توزيعه على الطلاب. 

وتقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا بتتبع صور امتحان الفيزياء 2023  و امتحان التاريخ 2023 المتداولة على جروبات شاومينج على تليجرام ، للتأكد من مطابقتها لـ امتحان التاريخ 2023  الذي يؤديه الان طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وتحديد مكان وهوية مصورها واتخاذ الاجراءات القانونية ضده .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أي طالب سيتم ضبطه وهو يصور امتحان الفيزياء 2023 او امتحان التاريخ 2023 سيتم عمل محضر غش له فورا وسيتم إلغاء امتحانه وتطبيق عقوبات قانون الغش عليه.

وبدأ  طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية منذ قليل امتحان الفيزياء 2023 ، كما بدأ طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان التاريخ 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويستمر  امتحان الفيزياء 2023 ، وامتحان التاريخ 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ثلاث ساعات ، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً .

امتحان التاريخ 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة امتحانات الفيزياء 2023 امتحان الفيزياء 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

الزعل بيعمل أكتر من كدة.. المذيعة أميمة بدري تفقد النطق بشكل مفاجئ

التعليم تنفي تسريب امتحان الفيزياء والتاريخ قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة 2023

فى وقت قياسي.. شاومينج ينشر أسئلة امتحان التاريخ بعد توزيعها في لجان الثانوية العامة

شاومينج تناشد الغشاشين : الحقونا بورقة الأسئلة والمدرسين جاهزين

بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ بلجان الثانوية العامة 2023

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

ترشيحاتنا

أول رد من جيهان خليل على خبر وفاة زوجها إسلام حافظ

هل تفعلها إسرائيل قريبا وتهاجم المواقع النووية الإيرانية؟

وقت إضافي لطلاب الثانوية العامة 2023 لتعويضهم عن تأخر توزيع الأسئلة باللجان

بايدن في خطر.. تحقيق عاجل في بريطانيا بسبب مواد شديدة الانفجار.. تفاصيل

صفارات إنذار في كييف وضواحيها للمرة الثانية خلال ساعات.. ماذا يحدث بأوكرانيا؟

لميس سلامة: السوشيال ميديا كان لها تأثير إيجابي في واقعة جزار المونوريل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة بسعر خرافي .. أمينة خليل في المالديف علي البحر تشعل السوشيال ميديا

طقس حار ورطوبة شديدة.. الأرصاد تعلن حالة الجو اليوم وتحذر المواطنين.. (ايه الحكاية)

الزعل بيعمل أكتر من كدة.. المذيعة أميمة بدري تفقد النطق بشكل مفاجئ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ