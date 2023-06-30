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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحان الفيزياء 2023 .. أسئلة وإجابات لن يخرج عنها الاختبار

امتحان الفيزياء 2023
امتحان الفيزياء 2023

يستعد طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية لآداء امتحان الفيزياء 2023 ، يوم الأحد القادم الموافق 2 يوليو 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة في جميع محافظات الجمهورية .

وفي هذا الإطار يبحث طلاب الشعبة العلمية عن الاسئلة المتوقعة في امتحان الفيزياء 2023 ، قبل اداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الاحد القادم .

وقد نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الانترنت ، نماذج استرشادية لـ اسئلة امتحان الفيزياء 2023 وإجاباتها النموذجية .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن امتحان الفيزياء 2023 لن تخرج أسئلته عن النماذج الاسترشادية التي اتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها قبل امتحان الفيزياء 2023

امتحان الفيزياء 2023

ويمكن الاطلاع على الاسئلة الاسترشادية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها قبل امتحان الفيزياء 2023 من خلال ملف الـ PDF  التالي :

كما يمكن الإطلاع على إجابات الاسئلة الاسترشادية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها قبل امتحان الفيزياء 2023 من خلال ملف الـ PDF  التالي :

كما يمكن الإطلاع على نسخة إنجليزية لـ  الاسئلة الاسترشادية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها قبل امتحان الفيزياء 2023 من خلال ملف الـ PDF  التالي :

ويمكن الإطلاع على نسخة إنجليزية من إجابات الاسئلة الاسترشادية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها قبل امتحان الفيزياء 2023 من خلال ملف الـ PDF  التالي :

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نفت صدور أي قرار من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن تأجيل امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 اللذان من المقرر أن يتم تأديتهما داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الأحد القادم الموافق 2 يوليو 2023 ، بسبب عيد الأضحى 2023 .

ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023  بالنسبة لـ امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 اللذان من المقرر أن يتم تأديتهما داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الأحد القادم الموافق 2 يوليو 2023 ، فقد تقرر أن يكون زمن الاجابة عليهما بـ ثلاث ساعات من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية . 

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