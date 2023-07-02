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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الثانوية العامة 2023| وصول أوراق أسئلة الفيزياء والتاريخ إلى اللجان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق أسئلة امتحان الفيزياء 2023 ، وامتحان التاريخ 2023 ، المقرر تأديتهما، اليوم الأحد 2 يوليو 2023، داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويتابع عمليات نقل أوراق أسئلة امتحان الفيزياء 2023 ، وامتحان التاريخ 2023 ، المقرر تأديتهما اليوم الأحد 2 يوليو 2023 ، من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 جميع مديري مديريات التربية والتعليم “كل في محافظته”.

وتتم عملية نقل  أوراق أسئلة امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 المقرر تأديتهما اليوم الأحد 2 يوليو 2023 ، من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال لها أرقام سرية ، وذلك في حراسة قوات من الشرطة في إطار تعاون بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2023 .

تأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات

ويحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للحد من التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 ، قبل بدء  امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، ليطمئن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات.

كما يحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر وزارة التربية والتعليم ليطمئن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات .

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم الأحد امتحان الفيزياء 2023 للشعبة العلمية ، وامتحان التاريخ 2023 للشعبة الأدبية.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، سيكون زمن الإجابة المحدد لـ امتحان الفيزياء 2023 و امتحان التاريخ 2023 ، 3 ساعات فقط ، تبدأ من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويؤدي اليوم أيضاً ، طلاب الثانوية العامة 2023 الدارسين في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.

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امتحانات الثانوية العامة 2023| وصول أوراق أسئلة الفيزياء والتاريخ إلى اللجان

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