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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سهل بس فيه "تكات" .. الفيزياء ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية بالقليوبية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

عبر طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة بالقليوبية عن سعاداتهم لسهولة امتحان مادة الفيزياء اليوم.

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وقال عدد من الطلاب إن الإمتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولكنه احتوى على بعض النقاط التى تحتاج إلى تفكير وتركيز ولكن فى مجمله سهل.
من ناحية اخرى شهدت شهدت اللجان تواجدا امنيا، حيث حرصت قوات الشرطة بالقليوبية على تأمين لجان الامتحانات وبوابات الدخول والخروج تحسبا لأي حالات طارئة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأدائها وكذلك واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب. 

وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الثانوية العامة بلغوا 48516 طالبا وطالبة منهم 20356 طالبا وطالبة علمي علوم و7227 طالبت وطالبة علمي رياضة و20933 طالب وطالبة أدبي ويؤدون امتحاناتهم داخل اللجان على مستوى 12 إدارة  تعليمية ، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

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