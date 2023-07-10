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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الكبار: نقترب بخطى ثابتة نحوالقضاء على الأمية الهجائية

الدكتور محمد ناصف
الدكتور محمد ناصف

احتفى  الدكتور محمد ناصف  رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمثابرين والمتميزين من أبناء الهيئة من مديري الفروع والإدارات بكافة محافظات الجمهورية في تحقيق إنجازات تفوق المستهدفات المرصودة، صباح الأحد  9/7/2023 بقاعة الاحتفالات الكبرى بالديوان العام.

 
بدأ الدكتور .محمد ناصف اللقاء بترحيبه بسواعد الهيئة الفتية مشيدا بجهودهم " ماحققتموه يفوق الخيال " "مصر تبنى من جديد، وبلدكم تنهض بإخلاصكم ومواصلة الليل بالنهار ،فمصر لاتمتلك رفاهية الوقت ،نحن نسابق الزمن لنلحق بركب التكنولوجيا؛ ليصبح الموطن المصري مواطنا عالميا".


عبر تحليل كمي وكيفي عرض الدكتور محمد ناصف إنجاز الهيئة للعام المالي 2022/2023
وأكد  "أنه على الرغم من التحديات المالية التي تجتاح العالم ، إلا أننا نجحنا على مدار هذا العام من إنجاز ملف الأمية بما ينهض بمصر ومواطنيها الكبار" معا نستطيع".
وركز أ.د.محمد ناصف خلال اللقاء على محاور عدة:
جهد الهيئة بمحو أمية 903155دارسا ناجحا من مستهدف 731500أي بنسبة123.4%خلال العام المالي 2022-2023،وذلك بزيادة145 ألف عن العام الماضي، بالتعاون مع الجهات الشريكة، مشيدا بدور الجامعات المصرية بمحو أمية 568216دارسا ناجحا بزيادة قدرها 172600عن العام الماضي،كما تم إعلان محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية، حيث وصلت نسبة الأمية بها إلى5.3%أي أقل من الصفر الافتراضي(7)%؛إذ تعد هذه هي  النسبة التي أقرتها "منظمة اليونسكو"  لتصبح خالية من الأمية.


وزارة التربية والتعليم شريك أساسي للهيئة العامة لتعليم الكبار. 
 حرص الهيئة على المشاركة في المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها  "مبادرة حياة كريمة " ، والتي جابت القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة،فتم محو أمية 489201دارسا ناجحا وذلك من العام المالي 2020-2021حتى يومنا هذا.
ضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري الكبير؛ حتى يستشعر إنجازات الدولة حوله.
العمل التطوعي هو المنطلق الحقيقي للتنمية والتقدم .
نحن مطالبون بالتيسير لجذب الدارسين الكبار للتعليم والتعلم.
#التوجه نحو التوسع للشراكة مع كافة مؤسسات الدولة، وتحمل الجهات الشريكة تكاليف محو الأمية وفقا للقانون.
 

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