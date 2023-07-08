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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية 2023 بجامعة عين شمس

الملتقي التدريبي
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣

افتتح الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، وطارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة،  الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ جامعة عين شمس الذي تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة عين شمس على مدار ثلاثة أيام في الفترة من ٨ الي ١٠ يوليو بقاعة المؤتمرات بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية - طلبة.

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يأتي ذلك استكمالا للجهود المبذولة من قِبل مؤسسات الدولة وفي اطار دعم وتأهيل واعداد وتدريب الكوادر الشابة.

وحضر افتتاح الملتقي الدكتورة وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال،  د محمد السعيد رائد الأسرة بكلية الزراعة، الدكتورة فيروز حسن رائد الاسرة بكلية البنات،  مي زايد رائد اسرة طلاب من أجل مصر بكلية الاداب وماهيتاب مجدي مدير ادارة الاسر والاتحادات الطلابيه.

ورحب الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالحضور ورواد الاسر مقدما الشكر للدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على دعمهم  ورعايتهم للطلاب بصفة عامة وأسرة طلاب من أجل مصر بصفة خاصة.

 كما وجه الشكر  إلى إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام علي المدن الجامعيه لاستضافته الملتقى بقاعة المؤتمرات مبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية طلبو و الخروج بافتتاح الملتقى بهذا الشكل المشرف.

واضاف أن الملتقى يهدف الى اعداد الكوادر الطلابية بجامعة عين شمس من خلال برنامج تدريبي متكامل على مدار ثلاثة أيام يضم ٨٧ طالبا تم اختيارهم بعناية من اللجنة المتخصصة يضم مجموعة من ورش العمل التفاعلية والمحاضرات .

كما يهدف إلى تعريف الطلاب بأهمية الأنشطة الطلابية المختلفة وإلقاء الضوء على الأنشطة والفعاليات التى قامت بها أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة خلال العام الجامعى السابق.

من جانبه رحب طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب بالطلاب في مرحلة جديدة وتجربة جديدة لإعداد كوادر جديدة لأسرة طلاب من أجل مصر برؤية جديده وتمكين الطلاب من التواصل مع زملاءهم من الكليات والجامعات الأخرى الى جانب تدريب الطلاب في سن مبكرة على التجربة الديمقراطية وتوعيتهم بالمخاطر الفكرية الموجهة ضد البلاد سواء من الداخل او من الخارج.  

واضاف د سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة أن الملتقي يهدف إلى تنمية المهارات الشخصية لدى الطلاب ومنها مهارات القيادة والعمل الجماعي والتواصل والعرض والتقديم والتخطيط بالاضافة الى حل المشكلات واتخاذ القرارات.

ويتناول اليوم الأول من الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ عددا من المحاضرات والورش تتناول الموضوعات التالية التنظيم والاسر الطلابية، التواصل والعرض والتقديم ، القيادة، العمل الجماعي .

الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ 8
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ 8
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ 7
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ 7
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ 6
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ 6
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ 5
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ 5
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ 4
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ 4
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ 3
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ 3
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ 2
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ 2
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ 1
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ 1
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣
الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣
جامعة عين شمس رعاية الشباب قسم الاعلام كلية الطفولة الملتقى التدريبي إعداد الكوادر الطلابية أسرة طلاب من أجل مصر Jobs Education

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