آخر موعد لغلق باب التقدم لمكافأة النشر الدولي بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس جامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي بالجامعة عن فتح باب التقدم للدفعة (33) من مكافأة النشر الدولي، للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاثاً دولية خلال الفترة من 01/01/2023 وحتى 31/06/2023، على أن يكون التقدم في الفترة من 1/7/2023 وحتى 31 /7 /2023.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان يمكن التسجيل للتقدم لمكافأة النشر الدولي من خلال الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/staffPortal/ar/internationalPublication/reward

وكان قد وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور كينيث ماتينجو رئيس جامعة ناميبيا مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين بحضور وائل لطفي سفير مصر بناميبيا والدكتور السوال ايوالا سكرتير عام اتحاد الجامعات الافريقية وذلك في ختام زيارته الموسعة لدولة ناميبيا والتى شملت العديد من الفعاليات.

ويأتي ذلك البروتوكول في إطار حرص الجامعة علي تشجيع الاتصال المباشر والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والإدارات والمعاهد ومراكز البحوث مع نظرائها في شتي الدول الإفريقية من أجل تعزيز تطوير المشاريع والأنشطة التعاونية الممكنة في مجالات البرامج الأكاديمية وتطوير الأنظمة ، التدريس ، البحث والتكنولوجيا.

يشمل البروتوكول التعاون في الأنشطة الأكاديمية والبحثية ذات الصلة؛ وكذلك التعاون في مجال التدريس والتدريب، تطوير المناهج، تدويل البرامج الأكاديمية والتدريب، كما تشمل ايضا مشاريع البحث والابتكار وطلبات المنح المشتركة.