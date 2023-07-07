تنسيق الجامعات 2023.. اعرف قائمة المعاهد المعتمدة لتجنب الوقوع فريسة للكيانات الوهمية

تنسيق الجامعات 2023، أعلنت وزارة التعليم العالى، القائمة الكاملة للمعاهد العليا المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وذلك فى إطار الحرص على مصالح الطلاب حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية التى تدعى قبول الطلاب ومنحهم شهادات معتمدة.

حذرت وزارة التعليم العالى من التعامل مع المعاهد غير المعتمدة خلال تنسيق الجامعات 2023 التى تقبل الطلاب وتمنحهم شهادات دراسية غير معتمدة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات.

قائمة المعاهد المعتمدة

وفي هذا السياق ينشر “صدى البلد” قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة من الوزارة بـ تنسيق الجامعات 2023:

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بدمنهور

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبرالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المعهد العالى للدراسات التعاونية ـ القاهرة- المنيرة

المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة

المعهد العالى للتعاون الزراعى بأسيوط

المعهد العالى للغات ـ بمدينة 6 أكتوبر

المعهد العالى للغات ـ شيراتون ـ بمصر الجديدة

معهد المعارف العالى للغات والترجمة بالزيتون

معهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الادارية والحاسب الالى بالمقطم

المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية القاهرة الجديدة

معهد المدينة العالى للغات الدولية ـ شبرامنت

المعهد العالى للدراسات الأدبية بكنج مريوط بالإسكندرية

المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال ـ 6 أكتوبر

معهد اكتوبر العالى للاقتصاد

المعهد العالى للسياحة والفنادق ـ 6 أكتوبر

المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الالى ـ سيوف ـ الاسكندرية

معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق والحاسب الالى مدينة نصر.

معهد سينا العالى للسياحة والفنادق ـ رأس سدر

معهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق ـ بالمقطم

المعهد العالى للسياحة والفنادق ـ كينج مريوط ـ الاسكندرية

المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية (ايجوث)

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالأقصر - ايجوث

معهد الفراعنة العالى للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم.

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالغردقة.

المعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الآثار ـ ابو قير ـ الاسكندرية

المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة

المعهد العالى للدراسات النوعية ـ الجيزة

الاكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بالمعادى

المعهد العالى للعلوم الادارية ـ 6أكتوبر

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ـ 6 أكتوبر

المعهد العالى للدراسات المتطورة ـ بالهرم

المعهد المصري لاكاديمية الاسكندرية للادارة والمحاسبة ـ بالاسكندرية

معهد العبور العالي للادارة والحاسبات ونظم المعلومات ـ بلبيس

المعهد العالى للحاسب الالى ـ كنج مريوط الاسكندرية

معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والادارة بأرض البنفسج2

معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية – المعادى 46

المعهد العالى للحاسب الالى وادارة الاعمال ـ الزرقاء

معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة

المعهد العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات ـ ابو قير ـ الاسكندرية

معهد الجزيرة العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات الادارية ـ المقطم

معهد الفراعنة العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات والإدارة ـ الهرم

معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

معهد راس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الالى - دمياط

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ـ التجمع الخامس

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الأول- مدينة القاهرة الجديدة

المعهد العالى للإدارة والحاسب الألى برأس البر

معهد المدينة العالى للادارة والتكنولوجيا ـ شبرامنت ـ الجيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالقطامية

المعهد العالى للعلوم الادارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس

المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الألى بالعريش

معهد طيبة العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات طريق سقارة الهرم

المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة ـ سوهاج

المعهد التكنولوجي العالى ـ بالعاشر من رمضان

أكاديمية أخبار اليوم

معهد الإسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة

المعهد العالى للهندسة المعمارية 6أكتوبر

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا - 6 أكتوبر

معهد طيبة العالى للهندسة بالمعادى

المعهد العالى للهندسة بالشروق

معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا ـ طريق مصر الإسماعيلية

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

المعهد العالى للهندسة ـ 15 مايو

معهد الهندسة العالى لتكنولوجيا الطيران ـ أمبابة

المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

المعهد العالى للفنون التطبيقية 6 أكتوبر

الأكاديمية الدولية للهندسة لعلوم الإعلام ـ6اكتوبر

المعهد الكندى العالى للتكنولوجيا والهندسة والإدارة بالتجمع الخامس

معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء بامبابة

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

معهد الادارة والسكرتارية مصر القديمة

معهد السويس لنظم المعلومات الادارية

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا - كينج ماريوط

المعهد العالى للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبى المطامير ـ البحيرة

المعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا

المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات مركز التجمع الأول

معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة

معهد سيناء للدراسات النوعية بالعريش

معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

معهد مصر العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول ـ القاهرة الجديدة

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالشرقية

المعهد العالى للدراسات المتطورة بالقطامية

المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالاسماعيلية (ايجوث)

معهد الصفوة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

المعهد العالى للعلوم الادارية بطموة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا - طموة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

معهد الوادى العالى للادارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا

المعهد الكندى العالى للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد الكندى للإدارة - 6 أكتوبر

المعهد العالى للعلوم الادارية - المنزلة

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد القناة العالى للهندسة

المعهد العالى للعلوم الادارية ـ بلبيس ـ الشرقيه

معهد الدلتا العالى للهندسة بالمنصورة

معهد الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر

المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث

معهد الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس ـ البحيرة

معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقاره ـ الهرم

معهد الجزيرة العالى للاعلام وفنون الاتصال بالمقطم

المعهد العالى للغات بالمنصورة

المعهد العالى للعلوم الادارية ببلقاس

المعهد الدولى العالى للاعلام بمدينة الشروق

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا - الطود - الاقصر

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

المعهد العالى للهندسة ببلبيس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

معهد العجمى العالى للعلوم الادارية

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

معهد الادارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات

المعهد العالي للعلوم الادارية بني سويف

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج