خبير: ضرورة تعزيز الوعي بأهمية التعليم وتثقيف الأسر حول فوائده وأثره الإيجابي

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوى، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تسرب الطلاب من التعليم يعد تحديًا كبيرًا في مصر، حيث ان هناك عدة أسباب وتحديات تؤدي إلى هذه المشكلة، منها تدني مستوى المعرفة والمهارات الأساسية لدى الطلاب، مما يؤثر على تحصيلهم الدراسي ويجعلهم يشعرون بالإحباط والتخلف، بالإضافة إلى ذلك، تشمل التحديات تفاقم مشكلة التسرب المدرسي والانقطاع عن الدراسة، حيث يعاني العديد من الطلاب من ضعف الحوافز والتحفيز للاستمرار في التعليم.

وأشار الخبير التربوى، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن الدولة المصرية تعمل لمعالجة هذه التحديات، على تطوير استراتيجيات وبرامج للحد من التسرب من التعليم وتحسين جودة التعليم، يتضمن ذلك التوسع في إنشاء المدارس المجتمعية، وتحسين التدريب المهني للمعلمين، وزيادة الميزانيات المخصصة للتعليم، وتعزيز التوعية بأهمية التعليم وتشجيع الطلاب على الاستمرار في التعلم، كما تتضمن الجهود أيضًا تحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن مدارس التعليم المجتمعي تلعب دورًا هامًا في تحسين مستوى التعليم وتوفير فرص تعليمية للفئات الضعيفة والمتسربين من التعليم، لأنها تقدم برامج متنوعة تشمل التعليم العام والتعليم المهني، بالإضافة إلى الأنشطة التعليمية والتوعوية التي تساعد الطلاب على تحسين مستواهم العلمي والاستفادة من فرص العمل المختلفة.

وأضاف الخبير التربوي، أن التعليم المجتمعي هي عملية تعكس رغبة المجتمع و استعداده للمساهمة الفعالة في الجهود الرامية إلى تحسين التعليم وتطويره، موضحًا ان التعليم المجتمعي يعتبر أساسيًا في بناء مجتمع متعلم وتنموي، حيث يعمل على تعزيز الوعي بأهمية التعليم ودوره في تطوير المجتمع، كما يساهم في تحقيق الشمولية والمساواة في فرص التعلم وتلبية احتياجات المجتمع بشكل شامل.

وحث الدكتور محمد عبد العزيز، على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية التعليم وتثقيف الأسر حول فوائده وأثره الإيجابي في مستقبل الأطفال، موضحًا انه يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير موارد تعليمية ومعلومات موثوقة توضح الأثر الإيجابي للتعليم على النمو الشخصي والمهني والاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين المدارس وأولياء الأمور لنشر الوعي بأهمية التعليم وتبادل الخبرات والمعرفة.

وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن من المهم أن تكون التعليمات والتوجيهات الواضحة متاحة للأسر والمجتمع بشأن أهمية التعليم والمساهمة في تشجيع الأطفال ودعمهم في رحلتهم التعليمية، علاوة على ذلك، يمكن تنظيم ورش عمل وندوات توعوية للأسر والمجتمع بشأن قيمة التعليم ودوره في تحقيق التنمية الشاملة والاجتماعية والاقتصادية للفرد والمجتمع.