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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. موعد بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

يبدأ تنسيق العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023، 13 يوليو الحالي، بأداء اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023 للكليات التي يحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، بخلاف الحصول على الحد الأدنى للكلية بنتيجة التنسيق.

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وتجرى اختبارات القدرات لكليات "التربية الرياضية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، والفنون التطبيقية، والتربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، والفنون الجميلة "فنون وعمارة)، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 مباشرة، على أن يبدأ تنسيق القبول بالكليات والمعاهد بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لطلاب الشعب الثلاثة (علمي علوم - علمي رياضة - أدبي).

ومن ثم من المقرر أن تبدأ أعمال التنسيق باختبارات القدرات في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وفقًا لما هو معمول به في السنوات السابقة بأن تبدأ الاختبارات عقب انتهاء أعمال امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

وتم إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات (الإعلام، والتمريض، والمعهد الفني للتمريض، والمعاهد الفنية الصحية، والجامعات التكنولوجية، وكليات التكنولوجيا والتعليم).

كما قرر المجلس الأعلى للجامعات، إلغاء الاختبارات (المعرفية) بتنسيق اختبارات القدرات للكليات التي يحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات بتنسيق الجامعات 2023 - 2024.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات، عدد رغبات التنسيق التي يختارها الطالب عند إدخال رغباته على برنامج التنسيق الإلكتروني للقبول بالكليات والمعاهد بتنسيق العام الجامعي الجديد 2023 - 2024، لتكون 75 رغبة لكل الشهادات التي تتقدم لمكتب التنسيق.

كما أكد المجلس الأعلى للجامعات، الطلاب المصريين أن القبول بالجامعات والمعاهد يقتصر على الشهادات الأصلية والموثقة فقط ولا يقبل أي مستند آخر عوضا عن ذلك.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات، على أهمية حداثة المؤهل في جميع الشهادات (الثانوية العامة - المعادلات العربية والأجنبية - الشهادات الفنية - الثانوية الأزهرية) شرط أساسي لتقدم الطلاب الحاصلين على هذه الشهادات لمكتب التنسيق والمعاهد، مبينا أنه عند التقدم للتنسيق يلزم أن تكون شهادة الثانوية العامة المصرية أو المعادلة أو الشهادات الفنية أو الثانوية الأزهرية قد اجتازها الطالب في العام الدراسي 2022 - 2023 ولا يقبل طلاب بسنوات سابقة.

وسيتم ترشيح الطلاب المصريين لكليات الجامعات الحكومية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فقط، ولا تقبل الجامعات الحكومية طلابا عن طريقها مباشرة.

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