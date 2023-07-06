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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لغلق باب الالتماسات على نتائج الفصل الثاني بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت إدارة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف يتم بدء  تقبل التماسات كافة نتائج الساعات المعتمدة بدءا من اليوم الثلاثاء ٤ يوليو حتى الاثنين القادم ١٠ يوليو ولن تستقبل أى التماسات بعد ذلك الموعد.

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وأكدت إدارة كلية البنات جامعة عين شمس، أنه تم إعلان كافة نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام جامعة عين شمس الإلكتروني يمكن للطالبات معرفة النتائح من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وأشارت إدارة كلية البنات جامعة عين شمس، إلى أن بعض التعليمات يجب الالتزام بها عند التقدم للالتماسات وهي كالآتي:

يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وأيضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لإنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.

يرجى العلم جيدا  بمواعيد فتح وغلق باب الالتماسات  وبعدها سوف يتم  غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.

وكان قد التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، نائب رئيس جمهورية ناميبيا Nangolo Mbumba
والوزيرة Itah Kandji-Murangi وزيرة التعليم العالي والتدريب والابتكار بجمهورية ناميبيا، وعدد من رؤساء الجامعات الأفريقية، وذلك خلال زيارته الحالية لجمهورية ناميبيا.

وخلال اللقاء تم بحث أوجه التعاون المرتقب بين الجانبين للاستفادة بخبرات جامعة عين شمس المصرية في العديد من التخصصات العلمية والبحثية وما تمتلكه من خبرات أكاديمية ذات سمعة دولية مرموقة.

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