اليوم آخر موعد للتقدم لمبادرة بتفكر لبلدنا بالتعاون بين الجامعات ومركز المعلومات

أطلق منتدى السياسات العامة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مبادرة قومية تستهدف إشراك مختلف مراكز الفكر والمجتمع المحلي والأكاديمي تحت عنوان "بتفكر لبلدنا ... أفكارنا مستقبلنا ٥٠ فكرة لاقتصاد أكثر تنافسية واستدامة" بالتعاون بين الجامعات المصرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وذلك في إطارالاهتمام بتعزيز مشاركة المجتمع البحثي والشباب في القضايا ذات الأولوية لدعم متخذ القرار وطرح تلك الموضوعات للنقاش المجتمعي.

ودعت جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس للمشاركة ضمن فاعليات المبادرة من خلال تقديم أوراق سياسات واقتراح أفكار مبتكرة لتعزيز موارد مصر من النقد الأجنبي في إطار (۲۳) موضوع رئيسي تم تحدديهم وفقا لتوجيات الدولة لزيادة تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري، كما تسمح المبادرة للباحثين بتقديم مقترحات بحثيه في موضوعات أخري ضمن ال (5) محاور الرئيسة للمبادرة بما يشمل تعزيز الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز إيرادات قطاع السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتعزيز إيرادات قناة السويس)، وذلك على مستوى المشاركة الفردية للخبراء وأعضاء هيئة التدريس أو المشاركة ضمن فرق عمل من الطلاب بمرحلة الماجستير والدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس.

ويمكن للراغبين التعرف على كافة شروط المبادرة والموضوعات المطروحة من خلال الرابط التالي:

https://idsc.gov.eg/epub/benfakr_lebaladna

وفي ذات السياق، يتشرف المركز بدعوة الطلاب بالفرقة الثانية وحتى الفرقة الرابعة للمشاركة في برنامج التدريب الصيفي ضمن المبادرة على مدار (۳) أشهر بما يسهم في تدرييم على فهم بيئة صنع القرار والأدوات الخاصة بالتأثير على السياسة العامة وكيفية كتابة أوراق سياسات فعالة قابلة للتنقيل مع التدريب على مهارات التفكير النقدي، والتعرف على الأدوات الخاصة باستشراف المستقبل، علما بأن آخر موعد للتسجيل من خلال موقع المركز وتقديم المقترحات البحثية يوم ١٠ يوليو، من خلال الرابط التالي

https://idsc.gov.eg/Competition/View