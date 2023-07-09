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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء البرنامج التأهيلي بجامعة عين شمس للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة عين شمس، برنامج تدريبي مكثف لطلاب جامعة عين شمس للتأهيل للمشاركة بالمشروع الوطني للقراءة في نسخته الثالثة 2023.

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افتتاح الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية 2023 بجامعة عين شمس

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أسماء الفائزين بمسابقة عين شمس تبتكر لعام 2023

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة صفاء شحاتة القائم بأعمال عميد كلية التربية والدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن عبد المقصود رئيس مجلس قسم اللغة العربية، وتنسيق عام الدكتور محمد الطاهر عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية.

وأوضحت كلية التربية جامعة عين شمس، أن البرنامج التدريبي يبدأ من الأحد 9 يوليو حتى الخميس 13 يوليو 2023 .


علما بأن المشاركة في البرنامج التدريبي مجانية دعما لطلاب الجامعة وتحقيقا للتأهيل المتميز للتمكن من المنافسة المتميزة في المشروع الوطني للقراءة من طلاب وخريجي جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس برنامج تدريبي طلاب جامعة عين شمس المشروع الوطني للقراءة قسم اللغة العربية كلية التربية Jobs Education

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