أسماء الفائزين بمسابقة عين شمس تبتكر لعام 2023

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ، عن أسماء الفائزين بمسابقة عين شمس تبتكر لعام ٢٠٢٣، والتي تقام تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع قطاع العلاقات الدولية برئاسة الدكتورة شهيرة سمير ورابطة الخريجين برئاسة الدكتورة ريم الكباريتى.

وتنظيم الدكتور محمد البحيرى مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال ، الدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور محمد الشيخ مدير وحدة نقل التكنولوجيا

الدكتور اسلام عدلي مدير النشاط الطلابى ASU-iClub.

والفائزين هم:-

نوران فاروق عن تطبيق Dosy ‏وهو منصة لركوب السكوتر والدراجات القائمة على التكنولوجيا ويهدف التطبيق إلى تشجيع النساء والفتيات في مصر على ركوب الدراجات البخارية.

وقال ابانوب جمال عن تطبيق Extractor co وهو يقوم بتطوير آلة سهلة وبسيطة عالية التكلفة ومنخفضة التكلفة لاستخراج المكونات النشطة من النباتات الطبية والعطرية في خطوة واحدة بدلاً من التقنية التقليدية التي تستهلك الطاقة وتهدر 40٪ من المكونات النشطة أثناء عملية الاستخراج في نفس الوقت .

سالم نبيل عن تطبيق Flankers وهو تطبيق قامت إحدى الشركات الناشئة في Agritech بتطوير طائرة زراعية بدون طيار مزودة بقدرات الكشف عن الأمراض القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وتُحدث هذه الطائرة بدون طيار ثورة في مراقبة المحاصيل وإدارتها من خلال توفير رؤى في الوقت الفعلي ومراقبة دقيقة لتغيرات الأرض باستخدام أجهزة استشعار وكاميرات متطورة ، تلتقط الطائرة بدون طيار صورًا عالية الدقة وبيانات حرارية لاكتشاف الأمراض والآفات والتشوهات في المحاصيل.

منة سلامة Beyond Reality Solutions

عن شركة ناشئة تتخصص في تقديم تقنيات XR وحلول التحفيز في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية للإعلانات والثقافات الرقمية.

مصطفي محمد Akoub AgriTech Services عن فكرة شركة ناشئة متخصصة في تلقيح أشجار النخيل ورش المبيدات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بواسطة الطائرات بدون طيار.

شريف النبراوي عن تطبيق Vero والذي يوفر حلولًا غامرة بدءًا من التطبيقات التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز والجولات الافتراضية 360 وتطبيقات GIS.

وعن طريق مجموعة فريق في مجال البحث والتطوير في مجال الواقع الافتراضي في مجالات مختلفة مثل العقارات ، والتجزئة ، والتعليم والتدريب ، والسياحة.

و من المقرر اقامة الحفل الختامى لملتقى عين شمس تبتكر ٢٠٢٣ يوم الاربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ بمقر المركز لتسجيل الحضور يرجى زيارة الموقع التالى: https://bit.ly/42IBK98