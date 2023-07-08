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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب في حملة "مانحي الأمل" العالمية

نائب رئيس جامعة
نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب

كرمت حملة "مانحى الأمل" العالمية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجهوده الإنسانية وتفانيه في جعل العالم مكانًا أفضل يلهم التغيير الإيجابي ويعطي الأمل لعدد لا يحصى من الأفراد والمجتمعات.


حيث شهد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مشاركة كورال هارموني عربي أحد كورالات جامعة عين شمس فى النسخة الثالثة من الحملة العالمية حملة مانحى الأمل العالمية Hope Giver  والتي ضمت أكثر من 21 دولة حول العالم والتى أقيمت على مسرح ماركيه كايرو فستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة.


يأتي ذلك في إطار  حرص  جامعة عين شمس على المشاركة في المحافل المحلية و الدولية و تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أبدى أ.د عبد الفتاح سعود سعادته البالغة بالتكريم الغالي من حملة "مانحي الأمل" وهى حملة ملهمه عن كيفية تحويل المحنه إلى منحة وهو ما عاصره شخصيا كأستاذ بكلية الطب وجراح شهد الكثير من الحالات الصعبة والمستعصية والتي استطاعت التغلب على الألم والمرض.

كما أشار إلى أن جامعة عين شمس يدرس بها أكثر من ٢٥٠ ألف طالب وطالبة منهم آلاف من الطلبة ذوي الهمم والمئات من الطلاب ذوى الأمراض المزمنة والتي تَشْرُف جامعة عين شمس بأنها الجامعة الحكومية الرائدة التي تعالج كل من هو على أرضها وعلى رأسهم طلاب الجامعة علي نفقتها الخاصة وبدعم كبير من الدولة المصرية وبمساعدة منظمات المجتمع المدني  سواء أمراض مزمنة أو سرطان أو تقديم اطراف صناعية .

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وأضاف أن جامعة عين شمس أهدت الفن المصري ثلاثة كورالات فنية متميزة وهي "كورال روح الشرق و كورال " أون " و  كورال "هارموني عربى" بالإضافة إلى اول كورال جميع أعضائه من ذوى الاحتياجات الخاصه وهو كورال "عين شمس تغني باختلاف"، هذا بالاضافة آلى مشاركة ذوى الهمم في جميع أنشطة جامعة عين شمس سواء مسرح او كورال  بالإضافة الى خمسة مسارح على اعلى مستوى .

هذا وقدم التحية من جامعة عين شمس لكل مانحي الأمل وقام بدعوة الكابتن أنور الكموني مؤسس حملة مانحى العالمية لتقديم الحفل القادم على مسرح كلية الطب " مسرح أ.د المحلاوي " على نفقة جامعة عين شمس بالكامل

وقدم الكابتن أنور الكموني  مؤسس حملة مانحى العالمية الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على ما قدمه لحملة مانحي الأمل من دعم .

وجاءت مفاجأة الاحتفالية الأغنية الخاصة بالحملة بمشاركة النجمة الكبيرة صفاء ابو السعود مع  كورال هارموني عربي  بقيادة المايسترو محمود وحید و لحن و التوزيع الموسيقى للموزع شريف الوسيمي و كلمات الشاعر محمد السمنودي والتي تم اعدادها خصيصا للاحتفالية لنشر الأمل حول العالم.


يذكر ان حملة مانحي الأمل مستوحاة من قصة أنور الكموني للتغلب على المستحيل كونه الرياضي الوحيد في العالم الذي عاد الى التصنيف العالمى بعد فشل في النخاع العظمى ويمثل أمل و قدوة لكل مرضى السرطان حول العالم وهو مؤسس حملة مانحى العالمية التي حققت نجاحات كبيرة من خلال الفعاليات التي اقامتها خلال الفترة الماضية لمرضى السرطان و القلب و ذوى الاحتياجات الخاصة و الأيتام في عدد من دول العالم وجذبت الحملة الأف من المتطوعين حول العالم لنشرها قيم نبيلة و هادفة وهى مساعدة الأخرين التي وصلت إلى ٢١ دولة حتى الآن.

هذا وقد تأسست الحملة على 5 محاور رئيسية، هم، السرطان، الاحتياجات الخاصة، التنمية المستدامة، الرياضة والفن والمشاريع الإنسانية، بالإضافة إلى ذلك، حملة «سفراء الأمل» شخصية ملهمة (رياضيون شخصيات عامة، مؤثرون، ناجون)  

قامت بتقديم الحفل الفنانة سيمون وشهد الحفل حضور لفيف من نجوم المجتمع و كابتن أنور الكموني مؤسس حملة مانحى الأمل العالمية ،دكتور جيلان احمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة بهية، د زينب علوب رئيس مجلس ادارة جمعية جنات الخلود  وعدد كبير من الضيوف.

وقد شارك فى الحدث مؤسسة بهية و مستشفى الناس وجمعية وطنية للأيتام وجامعة عين شمس، وجمعية جنات الخلود.

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حملة مانحى الأمل الدكتور عبد الفتاح سعود رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس حملة مانحى الأمل العالمية

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