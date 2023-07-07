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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وقعه المتيني.. بروتوكول تعاون بين جامعتي عين شمس وناميبيا

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور كينيث ماتينجو رئيس جامعة ناميبيا مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين بحضور  وائل لطفي سفير مصر بناميبيا والدكتور السوال ايوالا سكرتير عام اتحاد الجامعات الافريقية وذلك في ختام زيارته الموسعة لدولة ناميبيا والتى شملت العديد من الفعاليات.


يأتي  البروتوكول في إطار حرص الجامعة علي تشجيع الاتصال المباشر والتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والإدارات والمعاهد ومراكز البحوث مع نظرائها في شتي الدول الإفريقية من أجل تعزيز تطوير المشاريع والأنشطة التعاونية الممكنة في مجالات البرامج الأكاديمية وتطوير الأنظمة ، التدريس ، البحث والتكنولوجيا.

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تعاون بين جامعة عين شمس والتعليم العالي والابتكار في ناميبيا

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يشمل البروتوكول التعاون في الأنشطة الأكاديمية والبحثية ذات الصلة؛ وكذلك التعاون في مجال التدريس والتدريب، تطوير المناهج، تدويل البرامج الأكاديمية والتدريب، كما تشمل ايضا مشاريع البحث والابتكار وطلبات المنح المشتركة.

الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني المتيني رئيس جامعة ناميبيا

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