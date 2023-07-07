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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. توقعات قبول الكليات والمعاهد المتاحة والحد الأدنى

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية 2023

بدأ عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية 2023 البحث عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب التعليم الفني، استعدادًا لترتيب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بـ تنسيق الكليات 2023 يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

ومن جانبه توقع الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، أن تنسيق الدبلومات الفنية لم يختلف كثيراً عن الماضى ، مؤكداً أن مجاميع العام الحالى تشبه العام الماضى بشكل كبير .

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 2024

وأكد الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لا يختلف كثيرا عن تنسيق الدبلومات 2023، ولكن سيرتفع ارتفاعا طفيفا بالنسبة للعام الماضي بدرجات قليلة جدا لا تتعدى 0.5% حتى 1%، وهذا ينطبق أيضا على كليات الهندسة والفني الصحي والعلوم الإدراية، لافتاً إلى أنه سوف نشهد ارتفاع نسب القبول للكليات الهندسة بسبب الإقبال الكثيف عليها ومن المتوقع أن تسجيل 97% بينما سوف يسجل معهد فني صحي 95% والعلوم الادارية والمعاهد الخاصة من 65% .

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يستعرض  موقع صدى البلد قائمة الكليات والمعاهد المتاحة بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وفقًا للمعتمد من قبل وزارة التعليم العالي بـ تنسيق الكليات 2022، حيث لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن عن أي تغيير فيما يخص تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 


للاطّلاع قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة والمتاحة بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من هنا
الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي خمس سنوات من هنا
تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 سنوات

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي ثلاث سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2022


- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة تجاري خمس سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة تجاري ثلاث سنوات من هنا

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات
- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة زراعي خمس سنوات من هنا

 

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة زراعي ثلاث سنوات من هنا

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات
- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة سياحة من هنا

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