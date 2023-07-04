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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعاون علمي وتكنولوجي بين عين شمس وجامعة صينية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب وفد رفيع المستوى من جامعة قوانغدونغ للتكنولوجيا برئاسة د. تشن ليانغ يو نائب رئيس جامعة قوانغدونغ للتكنولوجيا ود. خان قوه جون عميد كلية الحاسبات والمعلومات ود. آنتاي تشنغ عميد كلية الهندسة البيئية ويونغ تشان مدير مكتب رئيس الجامعة وتساو فنغ مدير إدارة العلاقات الدولية.

شهد اللقاء الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز كونفشيوس.

تناول اللقاء بحث أفاق التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة قوانغدونغ للتكنولوجيا في مجالات المشروعات البحثية المشتركة وتبادل الأساتذة والطلاب في التخصصات الهندسية والبيئية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات العلمية والتكنولوجية في المجال الهندسي بالجامعتين كما تناول الجانبان امكانية تنفيذ المشروعات المشتركة في البحوث البيئية في ضوء توصيات مؤتمر المناخ Cop 27  المنعقد في شرم الشيخ في نوفمبر  من العام الماضي .

وزار الوفد كلية الحاسبات والمعلومات استقبلته خلالها ا.د نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات بالجامعة ،  وتم مناقشة إنشاء معمل جامعة قوانغدونغ في مجال الذكاء الاصطناعي لتدريب وتاهيل الطلاب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس وبحث امكانية منح درجات علمية مشتركة من جامعة عين شمس وجامعة قوانغدونغ لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات وتبادل الأساتذة الزائرين ومشاركة طلاب كلية الحاسبات في معسكرات التدريب في مجال التكنولوجيا الحديثة في التخصص.

البحوث البيئية التخصصات العلمية التكنولوجيا الحديثة التكنولوجيا الحديث Jobs Education

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