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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة عين شمس: فتح باب الالتماسات على نتائج الترم الثاني خلال أيام

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، أن الكلية تعمل على مدار 12 شهر ولا يوجد إجازات، لافتا إلى أنه تم إعلان نتائج الطلاب وسوف يتم فتح باب الالتماسات، فضلا الترم الصيفى للطلاب فى أغسطس.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أنه يتم تجهيز كافة لمعامل وتهيئتها لتكون على أتم استعداد مع العام الدراسى الجديد 2024 فضلا عن تهيئة المدرجات وتوفير كافة الادوات الورقية التى تحتاجها الكلية ومستلزمات المعامل .

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وأشار إلى أن من بين التجهيزات صيانة الملاعب والمدرجات لتكون على أتم استعداد، لافتا إلى أن هناك خط لتطوير كل المدرجات لتكون على أعلى مستوى ومجهزة بكافة الوسائل الاليكترونية، موضحا أن تطوير البنية التحتية تم على أكمل وجه بنسبة 90% ونتوقع الانتهاء منها بالكامل قبل بداية العام الدراسى القادم .

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