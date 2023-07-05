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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يحصل على جائزة سفير التعليم العالي بشمال إفريقيا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

حصل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، علي جائزة سفير التعليم العالي بشمال أفريقيا ، في مؤتمر اتحاد الجامعات الأفريقية والمنعقد حاليا بدولة ناميبيا، وذلك تقديرا لمجهوداته فى النهوض بالتعليم العالي في أفريقيا ودعمه لجامعات أفريقيا، ولانجازاته في المجال الطبي.

حيث يعد د. محمود المتيني من رواد أمراض الكبد في مصر ورائد في زراعة الكبد ، أدار أول برنامج زراعة كبد حي للبالغين والأطفال منذ عام 2001 وأسس د محمود المتيني مركز عين شمس لزراعة الأعضاء عام 2008 في جامعة عين شمس في مصر ، وهو أول مركز مزدوج لزراعة الكبد والكلي للبالغين ، كما قام سيادته بأول عملية لاستئصال الكبد بالفص الأيسر عن طريق المنظار من المتبرع الحي ، بالإضافة إلي ترأسه العديد من المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية.

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كما كان له دورا كبيرا في تنظيم عمليات زراعة الأعضاء في مصر، مما أدى إلى قيام الحكومة بسن "قانون زراعة الأعضاء" في عام 2010.

جدير بالذكر أن اتحاد الجامعات الأفريقية يعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف لتشجيع التعاون في ما بينها وبين المجتمع الأكاديمي الدولي .

الدكتور محمود المتيني رئيس التعليم العالي والبحث العلمي المتيني رئيس جامعة عين شمس التعليم العالي والبـــحث

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