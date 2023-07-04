جامعة عين شمس تعلن تعليمات عاجلة بشأن التقدم للالتماسات

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف تم بدء تقبل التماسات كافة نتائج الساعات المعتمدة بدءا من اليوم الثلاثاء ٤ يوليو حتى الاثنين القادم ١٠ يوليو ولن تقبل أى التماسات ترد بعد ذلك الموعد.

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه تم إعلان كافة نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام جامعة عين شمس الإلكتروني يمكن للطالبات معرفة النتائح من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وأشارت الدكتورة أميرة يوسف ، إلى أن الإعلان خاص بنتائج علوم برامج الساعات المعتمدة فقط أم عن باقي النتائج ستعلن تباعاً بدءاً من غد.

وأوضحت بعض التعليمات يجب الالتزام بها عند التقدم للالتماسات وهي كالآتي:

يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وأيضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لإنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.

يرجى العلم جيدا بمواعيد فتح وغلق باب الالتماسات وبعدها سوف يتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.