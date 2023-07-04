بالصور.. المتيني يزور ناميبيا للمشاركة في مؤتمر رؤساء الجامعات الأفريقية

يجري حالياً الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس زيارة موسعة لجمهورية نامبيا ،ضمت الزيارة لقاء الدكتور محمود المتيني نائب رئيس جمهورية ناميبيا السيد Nangolo Mbumba ومعالي الوزيرة Itah Kandji-Murangi وزيرة التعليم العالي والتدريب والابتكار بجمهورية ناميبيا، وخلال اللقاء تم بحث أوجه التعاون المرتقب بين الجانبين للاستفادة بخبرات جامعة عين شمس المصرية في العديد من التخصصات العلمية والبحثية و ما تمتلكه من خبرات أكاديمية ذات سمعة دولية مرموقة.

وركّز الجانبان على أهمية التعليم والبحث العلمي في تحقيق خطط التنمية المستدامة للقارة السمراء وفق أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.

وبدعوة السفير وائل لطفي سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية ناميبيا، شارك الدكتور محمود المتيني احتفال السفارة المصرية بمقرها في العاصمة ويندهوك بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية بحضور لفيف من السفراء وأعضاء الهيئات الدبلوماسية و الشخصيات البارزة.

وعلى مدار ثلاثة أيام يشارك الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس خلال زيارته لجمهورية نامبيا في مؤتمر رؤساء الجامعات الأفريقية في نسخته الـ ٨٢ ، تحت عنوان " تعزيز التميز في التعليم العالي الأفريقي" ، ويسعى المؤتمر إلى التركيز بشدة على التميز والمبادرات الناجحة والتدخلات والنتائج في التعليم العالي الأفريقي من خلال تسليط الضوء على العناصر التمكينية الرئيسية في الموضوعات الفرعية الآتية :

١. تعليم الدكتوراة. ٢.التمايز المؤسسي.

٣. الشراكة / التعاون والتدويل.

٤. الروابط بين الجامعة و الصناعة.

٥.التمويل.

٦. دور المثقفين في الشتات.

ويستمر المؤتمر الذي انطلقت فاعلياته صباح اليوم حتى ٧ من يوليو الجاري.

جامعة عين شمس