آخر موعد للتقدم بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 







أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا أن الجامعة تنافس لهذا العام لهده الجائزة بعدد ثلاثة مرشحين استوفوا جميع بياناتهم للجائزة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في مجالاتها المختلفة وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لهم من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطابات الترشح المعتمدة من معالي رئيس الجامعة ورفع جميع المتطلبات على موقع الجائزة ، وقد تنوعت المشاركات بين الكليات المختلفة بعدد 3 مرشحين أحدهم من من كلية الآداب، و مرشح واحد من كلية التربية ،ومرشح واحد من كلية البنات.

علما بأن اخر موغد للتقدم لجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2023 ، وذلك في 10 يوليو 2023 ، https://prize.ksaa.gov.sa/

و ويأتي ذلك ضمن التشجيع والدعم الذي توليه الجامعة في مجال الجوائز من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، و الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لما لهذا المجال من أهمية في تحقيق الريادة والتميز للجامعة.



للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply