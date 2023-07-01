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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تفاصيل البرنامج التدريبي المجاني لطلاب جامعة عين شمس ورابط التسجيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت اللجنة التنظيمية لإعداد البرنامج التدريبي المكثف المقدم لطلاب جامعة عين شمس للتأهيل للمشاركة بالمشروع الوطني للقراءة في نسخته الثالثة 2023، بقسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة عين شمس، ضرورة قيام الطلاب الراغبين في التقدم للتدريب، سرعة تعبئة الاستمارة المرفقة على رابط التسجيل وذلك قبل غلق باب التسجيل في 5 يوليو 2023.

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يبدأ البرنامج التدريبي من الأحد 9 يوليو حتى الخميس 13 يوليو 2023، ويستمر التسجيل للراغبين في المشاركة حتى آخر موعد 5 يوليو 2023 مع ضرورة التسجيل على الرابط هنا

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gt3c_0QY5k2eBRNby0bjvFN_nBQQXQNJiFv8SpJdKxpUMExPQjNUVUlaRFJESFdZMFZXSU41VzJJRC4u

 

أوضحت الجامعة، أن المشاركة في البرنامج التدريبي مجانية دعما لطلاب الجامعة وتحقيقا للتأهيل المتميز للتمكن من المنافسة المتميزة في المشروع الوطني للقراءة من طلاب وخريجي جامعة عين شمس.

يأتي ذلك استمرارا لرسالة الجامعة في دعم طلابها للتنافس وتحقيق التميز في المجالات الهامة المتنوعة، خصوصا المشاركات الهامة المتمثلة في المشروع الوطني للقراءة والذي يعتبر وسيلة فعالة لتعزيز ثقافة القراءة وتطوير مهارات القراءة لدى الطلاب، وتعتبر مفتاحًا أساسيًا للتعلم والتطور الشخصي، وتساهم في توسيع المعرفة وتنمية التفكير النقدي لطلاب الجامعة.​

وكان قد كرم مجلس كلية التمريض بجامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتورأيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، تقديرا لجهودهم المتميزه وما بذلوه من عطاء وإنجازات للجامعة ودعمهم المستمر للكليه حتي حصولها علي الإعتماد وضمان الجودة للمرة الثالثة علي التوالى ، بإهدائهم درع الكلية، عقد المجلس برئاسه الدكتورة سحر موسي عميد الكلية وبحضور وكلاء الكلية ، الدكتور طايع عبد اللطيف الأستاذ بكلية الزراعة بالجامعة ، ورؤساء الأقسام ورؤساء الوحدات وأمين الكلية.

قدم الدكتور محمود المتينى الشكر إلى الدكتورة سحر موسي  والوكلاء وكافه الحضور على إهتمامهم بإدارة الجامعة ودعوتهم وتكريمهم و الذى يعد لافته طيبه منهم ،موضحا أهميه دعم الجامعة لكلية التمريض حيث يعد التمريض هو عماد الطب وحائط الصد فى القطاع الطبى ، مطالبا منهم المزيد من العمل والإنجازات والعطاء والعمل على تبادل الخبرات مع العلماء فى كافه الدول لمزيد من الإنتفاع والمعرفه .  

وتحدث الدكتور عبد الفتاح سعود عن إنحيازه الدائم للتمريض وذلك لطبيعه عمله ، مقدما الشكر لإدارة الكلية على نشاطها المبذول ومبادرتها دائما بالافكار الجديدة المتميزة وتطبيقها لكافه التعليمات وخير دليل الرعايه الطبيه التى تم تقديمها فترة جائحة كورونا.

البرنامج التدريبي طلاب جامعة عين شمس جامعة عين شمس المشروع الوطني للقراءة قسم اللغة العربية كلية التربية Jobs Education

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