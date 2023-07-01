خبير تعليم: الجامعات المصرية تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية تتبني رؤية واضحة لتطوير قطاع التعليم الجامعي وتحسين جودة مخرجاته، وتم اتخاذ خطوات واسعة لتحقيق هذه الرؤية من خلال عدة إجراءات رشيده من قبل الدولة المصرية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تحسن وضع مصر في المؤشرات والتصنيفات الدولية المتعلقة بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، مما يعزز سمعة الجامعات المصرية ويسهم في تطوير القدرات والمهارات لدى الطلاب وتشجيع الإبداع والابتكار.

وأوضح الخبير التربوي، أن أحد هذه الإجراءات هو تطوير بنية تعليمية قوية وحديثة في الجامعات، من خلال بناء وتجهيز مرافق ومختبرات متطورة تلبي احتياجات التعليم الحديثة والبحث العلمي، بالإضافة إلى إدخال تخصصات جديدة ومتنوعة تتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتحديث المناهج وتطوير برامج الدراسة لتكون متطابقة مع أحدث المستجدات في المجالات العلمية والتكنولوجية.

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن تم وضع استراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعليم الجامعي وربط الجانب الأكاديمي بالجانب الاستثماري والبحثي، وتم توقيع شراكات واتفاقيات مع كبرى الجامعات الأجنبية وإنشاء فروع لها في مصر لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير البرامج التعليمية.

بالإضافة إلى ذلك، تم التوسع في بناء الجامعات التكنولوجية والأهلية والخاصة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب وتقديم برامج متميزة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.

وأضاف الخبير التربوي، أن نتائج التطورات والتوسعات والإنشاءات التي شهدتها الجامعات المصرية تعكس بشكل إيجابي على موقعها في التصنيفات العالمية مما يعكس التفوق الأكاديمي والبحثي لهذه الجامعات، ويساهم في رفع مستوى الجامعات المصرية وزيادة رؤيتها الدولية.

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن تحسن مراكز الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية يسهم في زيادة الجذب الدولي للطلاب والباحثين، ويعزز التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات ومؤسسات أخرى حول العالم.

وقال الدكتور محمد فتح الله، إن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ويؤكد أن الجهود المبذولة تأتي بنتائج إيجابية في تحقيق التميز والاعتراف العالمي.

احتلت مصر المركز 42 عالمياً بمؤشر جودة التعليم عام 2020، مقارنة بالمركز 51 عام 2019 متقدمة بذلك 9 مراكز، ويعتمد هذا المؤشر في تصنيفه على أفضل الدول في التعليم لعام 2020، بناءً على 3 معايير، هي وجود نظام تعليم عام متطور، بجانب ما إذا كان الطالب سوف يفكر في الالتحاق بالجامعة، وأخيراً إذا كان هذا البلد يوفر تعليماً عالي الجودة .

واحتلت مصر المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً من حيث عدد الجامعات المدرجة في تصنيف تايمز البريطاني لعام 2020 بعدد 20 جامعة، تليها جنوب أفريقيا بعدد 10 جامعات، ثم الجزائر بعدد 8 جامعات، والسعودية بعدد 7 جامعات، وتونس بعدد 6 جامعات، والمغرب والأردن بعدد 5 جامعات لكل منهما، ثم الإمارات ونيجيريا بعدد 4 جامعات لكل منهما، ولبنان بعدد 3 جامعات، والعراق بجامعتين، تليها أوغندا وقطر وغانا والكويت وعمان وكينيا وتنزانيا بعدد جامعة واحدة لكل منها.