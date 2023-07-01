لطلاب الدراسات العليا|تعرف على آخر موعد لغلق باب الالتماسات بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات إلكترونيًا من نتيجة الامتحانات التحريرية لدبلومات الدراسات العليا دور مايو لعام 2023 ميلاديًا، مشيرة إلى أن التقديم بدأ من يوم الاثنين 26 يونيو ويستمر حتى يوم الاثنين 3 يوليو 2023.

وأكدت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس أن الالتماسات تقدم إلكترونيًا خلال الإجازات الرسمية فقط لا غير وسيتم فحصها.

موعد إعلان نتيجة الالتماسات

وأكدت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، أن إعلان النتيجة يوم الثلاثاء 4 يوليو قبل بدء الامتحانات الشفوية.

وكان قد أعلنت جامعة عين شمس، عن اعتماد كل من كلية التمريض بجامعة عين شمس واعتماد برامج بكليتي الألسن والتربية النوعية، وذلك بعد ما أصدرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قرارها، باعتماد الثلاث كليات.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس بأنه تم اعتماد خمسة برامج بالكلية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، حيث تم اعتماد برنامج ليسانس الألسن في اللغة الفرنسية وآدابها.

وأضافت عميدة ألسن، أنه قد سبق اعتماد أربعة برامج بالكلية في 2 مايو 2023 وهى برنامج الليسانس في اللغة الإيطالية وآدابها، برنامج الليسانس الألسن في اللغة الإسبانية وآدابها، برنامج ليسانس الألسن في اللغة الإنجليزية وآدابها.