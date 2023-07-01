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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

12 يوليو.. انطلاق ملتقى رواد الأعمال بمسابقة عين شمس تبتكر 2023

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستضيف جامعة عين شمس في الثاني عشر من يوليو 2023 ملتقى رواد الأعمال “عين شمس تبتكر” في نسخته الرابعة، والذي يهدف إلى دعم وتشجيع المبتكرين ورواد الأعمال في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة والخدمات المجتمعية ذات الصلة، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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ويهدف ملتقى رواد الأعمال "عين شمس تبتكر" في دورته الرابعة علي التوالي، إلى دعم الأفكار الابتكارية والشركات الناشئة والأفكار والمشاريع البحثية التي يقوم عليها طلاب أو خريجين أو باحثين أو رواد أعمال من  جامعة عين شمس.

ويتنافس أصحاب الأفكار الناشئة في عرض نماذج أعمالهم والتي يتم تقييمها من حيث الأهمية و الريادة واكتمال الركائز الأساسية لها من منظور إدارة الأعمال علي أيدي مجموعة من أفضل الخبراء في مجال ريادة الأعمال مما يحفز المجتمع الجامعي على تطوير الفكر الابتكاري بينهم.

وسيشهد الملتقى توزيع جوائز مالية تصل إلى أكثر من 600 ألف جنيه على الفائزين بمسابقة عين شمس تبتكر، التي شارك فيها أكثر من 280 فكرة ابتكارية من طلاب وخريجين وباحثين ورواد أعمال من جامعة عين شمس، والذين تلقوا تدريبات مكثفة لتطوير مهاراتهم وأفكارهم قبل التنافس أمام لجنة تحكيم من خبراء ريادة الأعمال من الجانبين المصري والألماني.

ونظم هذه النسخة من الملتقى مركز ريادة الأعمال بجامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة برلين التقنية والهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي.

وسيضم الملتقى أيضا العديد من الفاعليات التفاعلية، مثل معارض للشركات والابتكارات وورش عمل وجلسات إرشاد قانونية وحوارات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بحضور كبار المؤثرين والخبراء في مجال دعم رواد الأعمال والصناعة.

ويرحب الملتقى بحضور كل المهتمين بالإبداع وريادة الأعمال للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة للتواصل والتشابك مع مجتمع رواد الأعمال بجامعة عين شمس.

وشارك في المسابقة أكثر من 280 فكرة سواء من الطلاب أو الباحثين أو رواد أعمال، و الذين قاموا بحضور معسكر تدريبي مكثف لثقل المهارات المختلفة لدي مختلف الفرق المشاركة وبعدها سيتم تصفية هذه الفرق إلى 40 فريقا مقسمين على المسارات الثلاثة للمسابقة و المشاركة في النهائيات حيث ستقوم هذه الفرق بالتنافس أمام هيئة تحكيم من الخبراء في مجالات ريادة الأعمال من الجانبين الألماني و المصري لتحديد الفائزين.

وسيشمل الملتقي أيضا العديد من الفاعليات التي من المقرر إقامتها في هذا اليوم ومنها معرض للشركات وورش عمل و تدريبات في مجال الابتكار وريادة الأعمال وجلسات توجيه قانونية وجلسات إرشاد لرواد الأعمال ومعرض للابتكارات ومعرض للشركات الناشئة ودوائر حوار في المجالات ذات الصلة بمشاركة قطاع كبير من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا للحديث عن أحدث التقنيات والابتكارات بشركاتهم وطرح احتياجاتهم المستقبلية في المجالات ذات الصلة، كل ذلك وأكثر بحضور ومشاركة العديد من الخبراء و المؤثرين في مجال دعم رواد الأعمال و المبتكرين.  

ومن المقرر إقامة فاعليات ملتقى رواد الأعمال "عين شمس تبتكر 2023"  في الأربعاء الثاني عشر من يوليو 2023 بمبني مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس من الساعة الثانية عشر ظهرا و حتى العاشرة مساءا.

للمزيد من التفاصيل والاشتراك في الملتقي يرجي الدخول علي الرابط .

 

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