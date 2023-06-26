عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حاصل على الجائزة التشجيعية: دعم الدولة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يعكس الاهتمام الكبير بالبحث العلمي

الدكتور محمد محمود
الدكتور محمد محمود مهدي

أكد الدكتور محمد محمود مهدي، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، أن هذا التكريم هو تقدير حقيقي من الدولة لجهود العلماء وتشجيعهم على المضي قدمًا في إجراء المزيد من الأبحاث التي تساهم في تطوير الوطن وبناء المستقبل.

txt

خبير: المراكز البحثية بمصر تشهد نقلة نوعية في الأداء الابتكاري

txt

الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية: العمل الشاق والاستمرارية مفتاحا لتحقيق الإنجازات

أعرب الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز وبالنابغين العلماء والباحثين الذين يمثلون الجامعات المصرية بكل فخر في مجالاتهم المختلفة.

وقال الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن دعم الدولة المصرية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في إجراء البحوث يعكس الاهتمام الكبير بالبحث العلمي في جميع المجالات، سواء كانت أساسية أو تطبيقية، مشيرًا إلى أن البحث العلمي يلعب دورًا رئيسًا في خدمة وتنمية المجتمع المصري ويعد أساسًا لتحقيق التقدم الاقتصادي.

وأوضح الدكتور محمد محمود مهدي، إنه شعر بسعادة كبيرة بعد حصوله على الجائزة بسبب تقدير الدولة لها، كما أن فوزه بالجائزة جاء بعد ترشيح جامعة القاهرة لها.

واختتم الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، تصريحه قائلا: أتمنى للجميع المزيد من النجاحات والتفوق في مسيرتكم البحثية، وأن يستمروا في بناء مستقبل أفضل لمصر من خلال العلم والابتكار.

وكان قد أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، أمس الاحد، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس حضوريا أو من خلال تطبيق زووم، أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية).

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه إعلان جوائز الدولة يعتبر من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي راعى العلم والعلماء.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يوم إعلان جوائز الدولة هو يوم هام ينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر، وهو بمثابة تكريم من الدولة وتقديرا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة واقتصاد المعرفة.

وتابع: وهذا العام يأتي إعلان جوائز الدولة من العاصمة الإدارية الجديدة وهو يوم له معنى في تاريخ البحث العلمي المصري وشاهد عيان على الجمهورية الجديدة وتقديرها للعلم والعلماء.

جائزة الدولة التشجيعية كلية الهندسة جامعة القاهرة الجامعات المصرية البحث العلمي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

لأول مرة.. أحمد موسى يعلن عن مفاجأة تحدث يوم الجمعة القادمة.. فيديو

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

محافظ الإسكندرية يفجر مفاجأة مدوية عن العقار المنهار

كارثة في نمرة خمسة| شاهد.. لحظات الهروب من عقار الإسكندرية المنكوب.. كاميرا مراقبة ترصد الحادث

موضوعات متعلقة

خبير يكشف دور مراكز التميز في تطوير الأداء البحثي بالجامعات المصرية

خبير: البحث العلمي فى مصر شهد نقلة نوعية

اليوم.. محاضرة وحلقة نقاشية عن التصميم المهني الذكي بجامعة عين شمس

خبير تعليم يكشف 6 محظورات يجب على الطلاب تجنبها خلال فترة الإجازة

ترشيحاتنا

أعمال يوم عرفة .. ضيوف الرحمن يتجمعون أمام مسجد نمرة

نهاية الجيش الأوكراني.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة مدوية بشأن الحرب

الكرملين: رئيس الإمارات يؤكد دعمه لتحركات روسيا في اتصال هاتفي مع بوتين

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

خطة ثورية لبايدن ستنقل أمريكا عبر إنترنت خرافي بقيمة 42 مليار دولار

روج للسياحة بشكل رائع.. تفاصيل جولة التيكتوكر نويل روبنسون في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحدى حائزات نوبل.. محطات متنوعة من حياة الكاتبة بيرل باك|تفاصيل

%1 فقط يمكنهم اكتشاف الابتسامة المخفية في صورة الوهم البصري

الراجل الأهلاوي يكسب.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الاطلالات

بفستان قصير.. زوجة طارق العريان تثير الجدل برفقته

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ