الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية: العمل الشاق والاستمرارية مفتاحا لتحقيق الإنجازات

قال الدكتور أحمد على القرملاوي، المدرس بكلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية، والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، إن الشعور الذي بداخله لا يمكن وصفه بالكلمات، فالتكريم يعد حافزًا قويًا لاستمرار العلماء في مشاريعهم وبحوثهم، وعندما يأتي التكريم من الدولة، يكون له معنى كبيرًا من الناحية المعنوية.

وأوضح الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن حرص الدولة على تكريم الفائزين له تأثير إيجابي في تعزيز التفاني والإلهام للمضي قدمًا نحو التقدم دائمًا في مجالهم والاستمرار في بذل الجهود وتحقيق إسهاماتهم القيمة في المجتمع والعلم.

وأضاف المدرس بكلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية، أنه حصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الطبية.

وأكد الدكتور أحمد على القرملاوي، أن الفوز بالجائزة رغم أنه العام الأول الذي اقدم فيه يعتبر إنجازًا كبيرًا بالنسبة لي لان كان هناك قامات كبيرة أخرى كانت مرشحة للجائزة، وبالتالي فإن الحصول على الجائزة كان مفاجأة سارة .

وأشار المدرس بكلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية، إلى أن التكريم هو اعتراف الدولة بجهود الباحثين ومنصة لتواصل التطوير وتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل، مشيرًا إلى أن العمل الشاق والاستمرارية مفتاحًا لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في مسيرتك العلمية.

وصرح الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، إلى أنه تقدم بنشر أكثر من 110 بحثا علميا فى مجلات علمية دولية متخصصة ذات تصنيفات ومعاملات تأثير مرموقة، وجاءت الإنتاج العلمي والاهتمامات بالتعاون مع فرق ومؤسسات بحثية مرموقة من مصر والكثير من الدول العربية والأجنبية فى تصنيع وإيجاد أدوية فعالة لعلاج أمراض السرطان وكوفيد-19 و الزهايمر والعدوى البكتيرية و غيرها.

ولفت الدكتور أحمد على القرملاوي، إلى أنه قام بتطبيق الكثير من مبادئ الكيمياء الصيدلية الدوائية فى كل ما تم ذكره سابقا والذى مكنه من استحداث تصميمات جديدة للأدوية تنشر لأول مرة فى مجلات علمية مرموقة أو التعديل على بعض التصميمات الحالية (Novel and/or Modified Rationale-based Design) والتي يؤدى تطبيقها إلى الحصول على مركبات دوائية أكثر فاعلية.

وكان قد أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، أمس الاحد، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس حضوريا أو من خلال تطبيق زووم، أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية).

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه إعلان جوائز الدولة يعتبر من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي راعى العلم والعلماء.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يوم إعلان جوائز الدولة هو يوم هام ينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر، وهو بمثابة تكريم من الدولة وتقديرا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة واقتصاد المعرفة.

وتابع: وهذا العام يأتي إعلان جوائز الدولة من العاصمة الإدارية الجديدة وهو يوم له معنى في تاريخ البحث العلمي المصري وشاهد عيان على الجمهورية الجديدة وتقديرها للعلم والعلماء.